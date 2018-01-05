Сергей Безруков поздравил с Рождеством трогательным снимком младшей дочери

Сергей Безруков поздравил с Рождеством трогательным снимком младшей дочериВчера, 18:50
Сергей Безруков поздравил своих поклонников с Рождеством Христовым в соцсети Instagram. Российский актер пожелал всем много любви и счастья.
Сегодня дочери российского актера Сергея Безрукова Марии исполняется пять месяцев. Об этом торжественном событии артист упомянул в сети.
Знаменитый российский актёр выложил в социальные сети фотографию своей новорождённой дочери. На фото новоиспечённый папа держит на руках свою маленькую дочурку.