Сергей Безруков поздравил с Рождеством трогательным снимком младшей дочери

Известный актёр Сергей Безруков поздравил подписчиков в Instagramс Рождеством. Подписчиков умилил трогательный снимок Марии – младшей дочери артиста, которой нет ещё и двух лет.

"С Наступающим Рождеством вас, дорогие мои, хорошие! Дай Бог всем вам счастья, добра и удачи! Искренне Ваш Сергей Безруков", - указал актёр в подписи под снимком. Поклонники поблагодарили его за поздравление, пожелали всего наилучшего, а также написали много комплиментов маленькой Марии.

Фанаты восторгались ребёнком, называя её "выросшей бусинкой", "ангелом" и "маленьким чудом". Некоторые из них выражали свою радость по поводу снимка дочери Безрукова даже в стихах. Один подписчик обратил внимание не на фото, а на пожелание актёра, отметив, что хотел бы его не читать, а слышать, с «фирменными» интонациями знаменитого артиста, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская