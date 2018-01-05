«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото на пляже

Шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из «ангелов» бренда Victoria’s Secret, недавно отправилась в вояж вместе с кавалером Томом Дали. Влюбленные поехали на море, и красавица решила держать своих подписчиков в Instagram в курсе событий.

Дарья Светозарова

На очередном снимке Эльза запечатлелась в страстных объятиях с Томом. На девушке стильный облегающий купальник в мелкий белый горошек и солнцезащитные очки, а на партнере только трусы и ослепительная улыбка. Фото демонстрирует, насколько влюбленные счастливы и уверены в том, что ничто не нарушит их уединения. Возможно поэтому, красотка решила скрыть от фанатов, где именно она отдыхает. Вместо обозначения локации она написала «Черный песчаный пляж». Впрочем, фанаты решили не мириться с неизвестностью и дружно сошлись на том, что Эльза и Том отдыхают в Паратосе на Кипре. Ни опровергать эти предположения, ни подтверждать их модель не стала.Остальные фолловеры сосредоточились на том, чтобы сделать кумиру изящный комплимент. «Классное фото», «изумительно», «вау!», «горячие штучки!» - это далеко не все высказывания неравнодушных комментаторов. Всего снимок оценили 194,5 тысячи поклонников пляжного интима и самой Эльзы.