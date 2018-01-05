Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | «Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото на пляже

«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото на пляже

Вчера, 18:17
Шведская модель Эльза Хоск, которая является одним из «ангелов» бренда Victoria’s Secret, недавно отправилась в вояж вместе с кавалером Томом Дали. Влюбленные поехали на море, и красавица решила держать своих подписчиков в Instagram в курсе событий.

«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками пикантными фото на пляже

 

На очередном снимке Эльза запечатлелась в страстных объятиях с Томом. На девушке стильный облегающий купальник в мелкий белый горошек и солнцезащитные очки, а на партнере только трусы и ослепительная улыбка. Фото демонстрирует, насколько влюбленные счастливы и уверены в том, что ничто не нарушит их уединения. Возможно поэтому, красотка решила скрыть от фанатов, где именно она отдыхает. Вместо обозначения локации она написала «Черный песчаный пляж». Впрочем, фанаты решили не мириться с неизвестностью и дружно сошлись на том, что Эльза и Том отдыхают в Паратосе на Кипре. Ни опровергать эти предположения, ни подтверждать их модель не стала.

Остальные фолловеры сосредоточились на том, чтобы сделать кумиру изящный комплимент. «Классное фото», «изумительно», «вау!», «горячие штучки!» - это далеко не все высказывания неравнодушных комментаторов. Всего снимок оценили 194,5 тысячи поклонников пляжного интима и самой Эльзы.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Модель Эльза Хоск шокировала поклонников фотографией без макияжа
Модель Эльза Хоск шокировала поклонников фотографией без макияжа

Недавно папарацци застали знаменитую модель Эльзу Хоск без макияжа. Как оказалось, девушка без фотошопа и ретуши в реальной жизни выглядит не так

Российская модель получила контракт с Victoria`s Secret
Российская модель получила контракт с Victoria`s Secret

Российской модели Екатерине Григорьевой удалось получить контракт с известной торговой маркой Victoria`s Secret. Известно, что для компании – это первый

Крис Хемсворт и Эльза Патаки дали имена новорожденным близняшкам
Крис Хемсворт и Эльза Патаки дали имена новорожденным близняшкам

Крис Хемсворт и Эльза Патаки опять стали родителями. А случилось это 18 марта. В данный момент мама с новорожденными сыновьями уже дома. В своем инстаграме она

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости