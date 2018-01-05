«Ангелы прилетели»: В Сети похвалили Гагарину и Лазарева за новый зимний флешмоб

«Ангелы прилетели»: В Сети похвалили Гагарину и Лазарева за новый зимний флешмобВчера, 17:51
В четверг 29-летнюю российскую певицу Полину Гагарину обвинили в махинациях на программе «Голос». Пользователи считают, что звезда «по блату» пустила на шоу
Вчера, в рамках гастрольного тура, в Воронеже, прошел концерт выпускницы «Фабрики звезд», Полины Гагариной. В честь любимой исполнительницы, поклонники
Известную российскую певицу Полину Гагарину возмутило вранье журналистов телеканала НТВ. По словам девушки, интервью двоюродного брата о ее отношениях с