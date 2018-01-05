«Ангелы прилетели»: В Сети похвалили Гагарину и Лазарева за новый зимний флешмоб

Интернет-пользователи похвалили Полину Гагарину и Сергея Лазарева за организацию нового зимнего флешмоба – создание ангелов на снегу.

По информации VladTime, Полина Гагарина выставила в InstagramGIF-картинку, где лежала, раскинувшись, на снегу. В подписи певица отметила, что передаёт эстафету Сергею Лазареву, потому что «все так делают». Артист, в свою очередь, в комментариях подтвердил, что принял, и скоро даст ответ.

Подписчики Полины Гагариной оценили такую креативность, хотя и попросили певицу больше не ложиться на снег, потому что она недавно только выздоровела. Многие посетовали, что у них снега просто нет, а только грязь, и свой флешмоб по снежным ангелам не провести никак. Один подписчик в шутку написал, что покупается в луже, как аналог эстафеты от Гагариной и Лазарева.

Ирина Летинская