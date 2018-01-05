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| | Звезда шоу «Дом-2» рассказала, как попадают на проект

Звезда шоу «Дом-2» рассказала, как попадают на проект

Вчера, 18:33
Одна из самых ярких участниц шоу «Дом-2» Ольга Солнце рассказала о том, как она проходила отбор на передачу. По ее словам, она вошла в десятку первых людей, попавших в этот проект.

Звезда шоу «Дом-2» рассказала, как попадают на проект

 

Когда Ольга Солнце пришла на программу, никто не знал, какая судьба ожидает участников. Девушка жила в Пензе и работала журналисткой. Ее заинтересовал новый проект, и она ради интереса решила пройти кастинг. Для попадания на передачу нужно было преодолеть пять уровней отбора, заполнить анкету и ответить на 40 вопросов. Ольга Солнце успешно справилась со всеми заданиями. Продюсеры шоу «Дом-2» не могли предположить, что эта девушка добьется истинного успеха в проекте.

Ольга Солнце ложилась спать на шоу позже всех. Она до глубокой ночи играла на гитаре и пела. По мнению девушки, успеха удалось добиться благодаря сильному характеру, внимательности и организаторским способностям. Тем качествам, которые присущи истинным лидерам. В «Доме-2» Ольга Солнце стала пользоваться популярностью у парней. Продюсеры очень удивились, когда узнали эту новость, так как их прогнозы не сбылись.
Домбровский Сергей
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