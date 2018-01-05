Мать двоих детей Сиара разочаровала фанатов некрасивыми ногами на фото в бикини

Прошлой весной 32-летняя певица Сиара родила второго ребенка от футболиста Рассела Уилсона. И вот, по прошествии менее одного года она уже готова радовать поклонников откровенными фотосетами.

Дарья Светозарова

Не прошло и пары дней с тех пор, как страничка певицы в соцсети пополнилась пикантным фото из супружеской спальни, как знаменитость выложила в Instagram серию эротичных снимков, которые были сделаны на тропических островах, на лоне природы. На девушке остался только откровенный купальник, да дреды. Снималась исполнительница на фоне раскаленных камней и развесистых пальм, и фоторедактором решила не пользоваться.Часть фолловеров поддержали звезду и заявили, что растяжки на животе и целлюлит на ногах артистки смотрится весьма органично и впечатление не портит. Другие же были настроены более критично. Они сочли, что певице необходимо было воспользоваться ретушью, поскольку последствия родов еще бросаются в глаза. Однако наиболее категоричные обвинили красавицу в злоупотреблении бутербродами.