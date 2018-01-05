Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Мать двоих детей Сиара разочаровала фанатов некрасивыми ногами на фото в бикини

Мать двоих детей Сиара разочаровала фанатов некрасивыми ногами на фото в бикини

Вчера, 17:45
Прошлой весной 32-летняя певица Сиара родила второго ребенка от футболиста Рассела Уилсона. И вот, по прошествии менее одного года она уже готова радовать поклонников откровенными фотосетами.

Мать двоих детей Сиара разочаровала фанатов некрасивыми ногами на фото в бикини

 

Не прошло и пары дней с тех пор, как страничка певицы в соцсети пополнилась пикантным фото из супружеской спальни, как знаменитость выложила в Instagram серию эротичных снимков, которые были сделаны на тропических островах, на лоне природы. На девушке остался только откровенный купальник, да дреды. Снималась исполнительница на фоне раскаленных камней и развесистых пальм, и фоторедактором решила не пользоваться.

Часть фолловеров поддержали звезду и заявили, что растяжки на животе и целлюлит на ногах артистки смотрится весьма органично и впечатление не портит. Другие же были настроены более критично. Они сочли, что певице необходимо было воспользоваться ретушью, поскольку последствия родов еще бросаются в глаза. Однако наиболее категоричные обвинили красавицу в злоупотреблении бутербродами.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Певица Сиара снова стала мамой
Певица Сиара снова стала мамой

28 апреля певица Сиара снова стала мамой. На этот раз она родила дочь.

В Лос-Анджелесе певица Сиара попала в аварию
В Лос-Анджелесе певица Сиара попала в аварию

Американская певица Сиара попала в ДТП вчера в Лос-Анджелесе. Знаменитая исполнительница беременна и вскоре родит второго ребенка.

Сиара выходит замуж за Рассела Уилсона
Сиара выходит замуж за Рассела Уилсона

Рассел Уилсон решил сделать сюрприз своей возлюбленной. Он тайно отвёз её на Сейшелы, где предложил руку и сердце.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости