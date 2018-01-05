Андрей Данилко угрожает полицией за травлю артистов, выступающих в России

Верка Сердючка грозит полицией за травлю артистов, которых на Украине считают предателями. Об этом она заявила в ходе программы "Гордон".

Никита Готский

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, станет защищать своих земляков-коллег по творческому цеху, которые выступают в России, и за это осуждаются украинскими националистами. Примером он привел известную певицу Ани Лорак, которая часто выступает в российских концертных залах. Перед недавним ее выступлением произошел инцидент, когда неадекваты вырвали цветы у ее матери, шедшей на концерт дочери, и растоптали их. Данилко заметил, что такую картинку обязательно покажут в РФ, возмутившись бездействием правоохранительных органов.Это не единственное критическое выступление Андрея. Прежде он назвал глупостью запретить советские и российские фильмы на территории Украины, потому как все-равно их можно посмотреть в мировой Сети. Помимо этого он отрицательно относится к запрету организаций концертов на Украине своих российских коллег.