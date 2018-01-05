Ведущая BBC решилась на голый заплыв в ледяном озере в Уэльсе

Хамбл сделала заплыв в ледяной воде вместе с актрисой Наташей Брукс. Женщины сняли всю одежду и голые окунулись в озеро. По словам Хамбл, сначала ощущения сложно было назвать приятными, но затем тело привыкает и начинаешь получать истинное удовольствие. Наташа Брукс регулярно купается в ледяной воде полностью обнаженной, так как это обостряет чувства. Ведущая BBC решилась на такой шаг впервые.
Представители СМИ после заплыва взяли интервью у журналистки. Им стало интересно, понравился подобный опыт ведущей или она отнеслась к нему отрицательно. По мнению Хамбл, после окунания в ледяную воду у нее создалось такое впечатление, что она стала моложе на 20 лет.