Ведущая BBC решилась на голый заплыв в ледяном озере в Уэльсе

49-летняя ведущая британской телерадио компании BBC Кейт Хамбл решилась поплавать в ледяной воде озера, расположенного в Уэльсе. Журналистка пошла на такой шаг в рамках съемок для шоу "Off the Beaten Track".

Домбровский Сергей

Хамбл сделала заплыв в ледяной воде вместе с актрисой Наташей Брукс. Женщины сняли всю одежду и голые окунулись в озеро. По словам Хамбл, сначала ощущения сложно было назвать приятными, но затем тело привыкает и начинаешь получать истинное удовольствие. Наташа Брукс регулярно купается в ледяной воде полностью обнаженной, так как это обостряет чувства. Ведущая BBC решилась на такой шаг впервые.Представители СМИ после заплыва взяли интервью у журналистки. Им стало интересно, понравился подобный опыт ведущей или она отнеслась к нему отрицательно. По мнению Хамбл, после окунания в ледяную воду у нее создалось такое впечатление, что она стала моложе на 20 лет.