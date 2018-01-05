Блогер Шарий опубликовал удаленное интервью Верки Сердючки

В своем интервью Верка Сердючка, она же Андрей Данилко, обговаривает с украинским ведущим Дмитрием Гордоном проблемы Украины: итоги майдана, снижения уровня жизни в Украине и героизация Степана Бандеры. Андрей признается, что никогда не являлся сторонником лидера украинского национализма, также он остается недовольным результатами двух майданов, считая их обычной постановкой. Помимо этого, Данилко с ностальгией вспоминает, как некогда с теплотой общался с лидером Кремля Владимиром Путиным.
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