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| | Блогер Шарий опубликовал удаленное интервью Верки Сердючки

Блогер Шарий опубликовал удаленное интервью Верки Сердючки

Вчера, 17:19
Известный блогер Анатолий Шарий опубликовал интервью Верки Сердючки, ранее удаленное из Сети. В видео певец обсуждает все проблемы, которые имеются на сегодня в стране.

Блогер Шарий опубликовал удаленное интервью Верки Сердючки

 

В своем интервью Верка Сердючка, она же Андрей Данилко, обговаривает с украинским ведущим Дмитрием Гордоном проблемы Украины: итоги майдана, снижения уровня жизни в Украине и героизация Степана Бандеры. Андрей признается, что никогда не являлся сторонником лидера украинского национализма, также он остается недовольным результатами двух майданов, считая их обычной постановкой. Помимо этого, Данилко с ностальгией вспоминает, как некогда с теплотой общался с лидером Кремля Владимиром Путиным.

 
Данный видеоролик вызвал немалое количество положительных комментариев в Сети. По мнению пользователей, в этом случае Данилко предстал, несмотря на "женственный" артистический образ, настоящим мужчиной. При этом некоторые не считают его интервью чем-то неординарным. Так, на территории Украины достаточно людей, которые согласны со взглядам певца, просто боятся говорить это на публику.

Никита Готский
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