Участница «Фабрики звезд» Катя Цыпина впервые стала мамой

Певица Екатерина Цыпина, участвовавшая в шоу «Фабрика звезд», родила дочь. Это произошло 28 декабря 2017 года, но девушка рассказала о своей радости спустя несколько дней после события.

Домбровский Сергей

Катя Цыпина опубликовала на своей странице в Instagram трогательную фотографию, на которой она запечатлена в кресле у камина и празднично украшенной елки с малышкой на руках. По словам солистки, теперь в их семье Новый год начинается 28 декабря. Девушка предпочитала не рассказывать поклонникам о дочери сразу после ее рождения. Подписчики поздравили исполнительницу с таким событием. Они пожелали малютке расти здоровой, умной и красивой.Катя Цыпина появилась в передаче «Фабрика звезд» в 2007 году. Вокалистка не дошла до финальной части проекта и завершила выступления преждевременно. У Цыпиной не получилось превратиться в звезду эстрады, но она не отчаивается и по-прежнему общается с участниками передачи. Певица в преддверии Нового года путешествовала с супругом и переехала в новое жилище.