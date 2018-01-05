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| | Пышная грудь Беллы Потемкиной едва не порвала ей платье

Пышная грудь Беллы Потемкиной едва не порвала ей платье

Вчера, 16:43
Российский дизайнер Белла Потемкина занялась фитнесом. Она порадовала фанатов эротическим снимком, показав им свою грудь.

Пышная грудь Беллы Потемкиной едва не порвала ей платье

 

Потемкина решила заняться не только созданием одежды, но и своим собственным телом. Звезда отправилась в тренажерный зал, о чем и написала в соцсети Instagram. Она опубликовала откровенный снимок в платье, продемонстрировав пышную грудь, которая едва не разрывает ее наряд. Белла сообщает подписчикам, что собирается улучшать свою фигуру. "Хочу вот эти ручки-спички увеличить в объеме, в идеале за счет мышц", пишет дизайнер. Также она интересуется у поклонников, а какую комплекцию тела предпочитают те: покачанность или же худобу?

Некоторые подписчики заявили, что с руками у Потемкиной все хорошо, они "идеальные" у нее. "Мне бы ваши ручечки-спичечки", утверждает один из фолловеров. Ему вторит иной пользователь, заявив Белле, что с ее руками полный порядок и набирать лишнюю массу незачем.
Никита Готский
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