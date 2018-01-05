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| | Волочкова шпагатом скатилась по мраморной лестнице дома

Волочкова шпагатом скатилась по мраморной лестнице дома

Сегодня, 14:30
При помощи шпагата Анастасия Волочкова скатилась по мраморной лестнице. Соответствующий пост появился в соцсети Instagram.

Волочкова шпагатом скатилась по мраморной лестнице дома

 

Балерина обрадовала поклонников очередным видеороликом. Она показала свой традиционный шпагат, катаясь на матрасе с мраморной лестницей в своем доме. Волочкова подписала видео так, призвав поклонников радоваться жизни таким образом, как указано на кадрах. "То, чего нет у многих. Даже богатых деньгами", пишет Анастасия.

 

По мнению Волочковой, она ощутила все сердцем, что фанатов взбудоражили фото и видео ее действий и поступков, "просто нечеловеческих". По ее мнению, красота величия заключается в малом любви и свободе, что в настоящее время, по словам балерины, доступно не всем людям. Также она подчеркнула такие факторы, как смелость в поступках, честности и доброте, призвав подписчиков беречь достоинство и честь, пообещав, в свою очередь, не переставать их восхищать и радовать.
Никита Готский
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