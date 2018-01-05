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| | Экс-участница "Дома-2" Маргарита Марсо получит ключи от двух квартир

Экс-участница "Дома-2" Маргарита Марсо получит ключи от двух квартир

Сегодня, 14:26
Одна из бывших участниц проекта «Дом-2» Маргарита Марсо (Агибалова) заявила на просторах Instagram, что наконец получила ключ от своей будущей квартиры и вскоре ожидает еще один.
 

Экс-участница "Дома-2" Маргарита Марсо получит ключи от двух квартир

 

«Моему счастью нет предела! Мной получен долгожданный ключ от квартиры. Ожидаем теперь и от второй. В Новый год мы отправляемся с новыми эмоциями и, что главное, Новым жильем. Ждать нам, правда, пришлось два года, вместо обещанных шести месяцев. Сейчас это уже совершенно не важно. Я официально объявляю о начале ремонта. Я так сильно его ждала и наконец все получилось», - заявила Агибалова и опубликовала снимок с ключом в руке.
 
Подписчики в комментариях тут же начали поздравлять девушку с праздником в личной жизни и желать, чтобы новое «семейное гнездышко» было полным уюта и тепла. Некоторых фолловеров, однако, сбила с толку фраза о скорой второй квартире. Они так и не поняли, зачем она нужна Маргарите.
 

Экс-участница "Дома-2" Маргарита Марсо получит ключи от двух квартир

 

Марсо одна из бывший скандалисток с «Дома-2». На проект она пришла, в отличие от многих, вместе со старшей сестрой и мамой. Причем, каждая из женщин по отдельности занималась строительством собственной личной жизни, а некоторые и вовсе отбивали мужчин друг у друга.

Николай Офицеров
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