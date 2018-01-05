Анна Хилькевич рассказала о неудачном шопинге

Анна Хилькевич всегда заявляла, что очень любит шоппинг и по возможности уделяет ему все свободное время. Однако, накануне актриса опубликовала снимок, к которому в качестве комментария написала, что ее шоппинг в этот раз прошел неудачно, но она не расстраивается.

Подписчики тут же начали писать ей слова ободрения, что расстраиваться не стоит, ведь если не вышло в этот раз, то в следующий получится обязательно. Также женская половина подписчиц Хилькевич начала спрашивать у знаменитости о том, где она пыталась отовариваться. Помимо этого, некоторых привлекли модные очки знаменитости. В качестве геолокации к фотографии значится Дубай, что натолкнуло подписчиков на мысль о том, что девушка решила «сбежать» на время рождественских каникул из холодной Москвы.

Также недавно Хилькевич публиковала снимок, на котором она на фоне зимнего пейзажа «взлетает» на метле. Подписчики тут же предположили, что актриса напоминает Бабу-Ягу, хоть и прекрасную.

Николай Офицеров