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| | Ольга Бузова призналась, что постоянно врет

Ольга Бузова призналась, что постоянно врет

Сегодня, 13:38
Последняя публикация ведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой, появившаяся на просторах Instagram тронула всех подписчиков до глубины души. Все дело в том, что девушка затронула в нем тему каждодневного вранья, к которому приходится прибегать едва ли не каждому человеку чтобы спрятать свои настоящие чувства и эмоции.
 

Ольга Бузова призналась, что постоянно врет

 

Ольга призналась своим фолловерам в том, что ей тоже, как и всем, приходится врать, несмотря на то, что от «внутренней боли» ее скручивает по ночам. Бузова утверждает, что иногда люди говорят, что не верят в любовь, но на следующий день сходят от нее с ума. Именно поэтому Бузова уверена в том, что искренние чувства люди показывают все реже. Певица признается также и в том, что несмотря на кажущуюся бесконечной внешнюю свободу, внутри себя она зациклена на ком-то и к кому-то сильно привязана.
 
Поклонники Бузовой незамедлительно догадались, что Ольга таким образом пытается рассказать о своих все еще сильных чувствах к Дмитрию Тарасову. Также она добавила, что теперь к мужчинам будет относится с большей тщательность и не позволит никому «пройтись по вытоптанной тропе». Фанаты поддержали слова Бузовой и заявили, что она для них права на все сто процентов, однако до тех пор, пока она продолжает думать о человеке, вроде Тарасова, она не сможет стать до конца счастливой.

Николай Офицеров
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