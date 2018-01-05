Ольга Бузова призналась, что постоянно врет

Последняя публикация ведущей «Дома-2» и певицы Ольги Бузовой, появившаяся на просторах Instagram тронула всех подписчиков до глубины души. Все дело в том, что девушка затронула в нем тему каждодневного вранья, к которому приходится прибегать едва ли не каждому человеку чтобы спрятать свои настоящие чувства и эмоции.

Ольга призналась своим фолловерам в том, что ей тоже, как и всем, приходится врать, несмотря на то, что от «внутренней боли» ее скручивает по ночам. Бузова утверждает, что иногда люди говорят, что не верят в любовь, но на следующий день сходят от нее с ума. Именно поэтому Бузова уверена в том, что искренние чувства люди показывают все реже. Певица признается также и в том, что несмотря на кажущуюся бесконечной внешнюю свободу, внутри себя она зациклена на ком-то и к кому-то сильно привязана.

Поклонники Бузовой незамедлительно догадались, что Ольга таким образом пытается рассказать о своих все еще сильных чувствах к Дмитрию Тарасову. Также она добавила, что теперь к мужчинам будет относится с большей тщательность и не позволит никому «пройтись по вытоптанной тропе». Фанаты поддержали слова Бузовой и заявили, что она для них права на все сто процентов, однако до тех пор, пока она продолжает думать о человеке, вроде Тарасова, она не сможет стать до конца счастливой.

Николай Офицеров