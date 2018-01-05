Полина Диброва превратилась в светящегося дракона

Полина Диброва, супруга известного телеведущего, на Новый год удивила гостей необычным образом. Девушка превратилась в дракона Кхалиси.

Виктория Озерова

Полина Диброва отмечала Новый год вместе с семьей и близкими друзьями. Праздник был не обычный, а тематический. Все участники торжества переоблачились в персонажей культового сериала «Игра престолов». Действие оказалось довольно интересным, но больше всех удивила хозяйка мероприятия. Полина Диброва предстала перед гостями в образе дракона Кхалиси – дочери свергнутого главы Семи королевств Эйриса Безумного. Девушка приняла не человеческий облик хозяйки драконов, а превратилась в огнедышащего персонажа. В образе светящегося дракона Полина исполнила ритуальный танец. Обо всем Диброва рассказала в личном микробологе в соцсети Instagram.Пользователи позитивно оценили необычное перевоплощение Полины Дибровы. Некоторые попытались выяснить, где она нашла такой потрясающий костюм, но Полина не раскрыла секрет.