Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Полина Диброва превратилась в светящегося дракона

Полина Диброва превратилась в светящегося дракона

Сегодня, 13:35
Полина Диброва, супруга известного телеведущего, на Новый год удивила гостей необычным образом. Девушка превратилась в дракона Кхалиси.

Полина Диброва превратилась в светящегося дракона

 

Полина Диброва отмечала Новый год вместе с семьей и близкими друзьями. Праздник был не обычный, а тематический. Все участники торжества переоблачились в персонажей культового сериала «Игра престолов». Действие оказалось довольно интересным, но больше всех удивила хозяйка мероприятия. Полина Диброва предстала перед гостями в образе дракона Кхалиси – дочери свергнутого главы Семи королевств Эйриса Безумного. Девушка приняла не человеческий облик хозяйки драконов, а превратилась в огнедышащего персонажа. В образе светящегося дракона Полина исполнила ритуальный танец. Обо всем Диброва рассказала в личном микробологе в соцсети Instagram.

Пользователи позитивно оценили необычное перевоплощение Полины Дибровы. Некоторые попытались выяснить, где она нашла такой потрясающий костюм, но Полина не раскрыла секрет.
Виктория Озерова
Новости по теме
Полина Диброва прокомментировала слухи о своей четвёртой беременности
Полина Диброва прокомментировала слухи о своей четвёртой беременности

Известная российская модель Полина Диброва, являющаяся также и четвёртой супругой популярного телеведущего Дмитрия Диброва, подогревает домыслы поклонников о

«Миссис Россия 2017» Полина Диброва раскрыла секрет идеальной фигуры
«Миссис Россия 2017» Полина Диброва раскрыла секрет идеальной фигуры

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва и «Миссис Россия 2017» Полина Диброва раскрыла секрет идеальной фигуры. Информацией многодетная мать делится на

Полина Диброва задумалась о рождении девочки
Полина Диброва задумалась о рождении девочки

Жена известного российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва задумалась о рождении девочки. К таким выводам пришли подписчики Полины, после того, как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости