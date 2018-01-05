Священника из «Дома-2» мучает неразделённая любовь

Популярный участник известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Вальтер Соломонцев страдает от любви, которую не разделяет с ним Олеся Лисовская. Вальтер заметил, что из-за любовных потрясений его жизнь утратила былые краски.

Благодаря своему прошлому, в котором Вальтер являлся священником, проповедующим православное вероисповедание, Соломонцев за весьма короткий временной промежуток сыскал высокую популярность у телезрителей. По его словам, на проекте ему действительно удалось повстречать свою любовь в лице Олеси Лисовской. Однако, сама девушка, которая в начале демонстрировала ему свою симпатию, вскоре не сочла необходимым ответить на чувства бывшего священника, отчего он признался, что сильно страдает.

Александр Вест

Отметим, сам Соломонцев заявил, что из-за пережитых сердечных состраданий он утратил веру в бога, отчего его лишили сана. Вальтер заметил, что считает возможным покорение сердца любой девушки, но в данном случае его сердце желает, чтобы девушка вернулась сама.