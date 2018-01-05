Скончался актёр Джон Пол Стюер, известный по своей роли в «Звёздном пути»

На 34 году жизни скончался известный актёр Джон Пол Стюер, который запомнился многим поклонникам сериала «Звёздный путь» по роли Александра Роженко.

Стало известно о том, что по неустановленным причинам из жизни ушёл Джон Пол Стюер, который известен благодаря второстепенным ролям в таких телевизионных сериалах как: «Чудесные годы», «Звёздный путь: Следующее поколение», а также «Грейс в огне». По предварительной информации, обнародованной в ряде западных СМИ, актёр скончался 1 января.

Александр Вест

Отметим, что Джон Пол также являлся исполнителем в группе под названием P.R.O.B.L.E.M.S, а его коллеги заявили о том, что всегда будут любить его, а с его уходом они потеряли хорошего друга.