Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Скончался актёр Джон Пол Стюер, известный по своей роли в «Звёздном пути»

Скончался актёр Джон Пол Стюер, известный по своей роли в «Звёздном пути»

Сегодня, 12:40
На 34 году жизни скончался известный актёр Джон Пол Стюер, который запомнился многим поклонникам сериала «Звёздный путь» по роли Александра Роженко.

Скончался актёр Джон Пол Стюер, известный по своей роли в «Звёздном пути»

 

Стало известно о том, что по неустановленным причинам из жизни ушёл Джон Пол Стюер, который известен благодаря второстепенным ролям в таких телевизионных сериалах как: «Чудесные годы», «Звёздный путь: Следующее поколение», а также «Грейс в огне». По предварительной информации, обнародованной в ряде западных СМИ, актёр скончался 1 января.

Скончался актёр Джон Пол Стюер, известный по своей роли в «Звёздном пути»

 

Отметим, что Джон Пол также являлся исполнителем в группе под названием P.R.O.B.L.E.M.S, а его коллеги заявили о том, что всегда будут любить его, а с его уходом они потеряли хорошего друга.
Александр Вест
Новости по теме
Скончался британский актёр Джон Форджэм
Скончался британский актёр Джон Форджэм

В возрасте 75 лет из жизни ушел актер Джон Форджэм, который известен, прежде всего, по ролям в телевизионном шоу «Жены футболистов», а также картине «Костолом».

Скончался известный британский актер Джон Херт
Скончался известный британский актер Джон Херт

Известный британский актер, многократный номинант на премию «Оскар» и «Золой глобус», сэр Джон Херт скончался от рака на 77-м году жизни. Об этом сообщили

Умер американский актёр Леонард Нимой
Умер американский актёр Леонард Нимой

Умер американский актёр Леонард Нимой. Он известен по исполнению роли Спока в телесериале «Звёздный путь».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости