Сальма Хайек поразила фанатов своим видом в изумрудном платье

Голливудская актриса Сальма Хайек поразила своих многочисленных поклонников, появившись на очередном кинофестивале под названием Palm Springs International Film Festival в платье изумрудного цвета, подчеркивающем её подтянутую фигуру.

В Сети активно обсуждают внешний вид Сальмы Хайек, которая, скорее всего, вовсе не собирается стареть. 51-летняя актриса, по заверению большинства её поклонников, в данный момент не выглядит и на 40 лет, не говоря уже о шестом десятке. Помимо прочих знаменитостей, посетивших данный кинофестиваль, среди которых числились и Галь Гадот, и Джессика Чейстейн, Сирша Ронан и многие другие, именно Сальма Хайек привлекла внимание многочисленных фотографов и журналистов, которых просто поразил внешний вид знаменитости.

Александр Вест

Отметим, платье, в котором Сальма побывала на кинофестивале, было изготовлено знаменитой фирмой Gucci. Помимо шикарного наряда фанаты также отметили и весьма удачный макияж, в котором актриса сделала акцент на свои губы, накрасив их помадой цвета фуксии.