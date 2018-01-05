Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Сальма Хайек поразила фанатов своим видом в изумрудном платье

Сальма Хайек поразила фанатов своим видом в изумрудном платье

Сегодня, 12:27
Голливудская актриса Сальма Хайек поразила своих многочисленных поклонников, появившись на очередном кинофестивале под названием Palm Springs International Film Festival в платье изумрудного цвета, подчеркивающем её подтянутую фигуру.

Сальма Хайек поразила фанатов своим видом в изумрудном платье

 

В Сети активно обсуждают внешний вид Сальмы Хайек, которая, скорее всего, вовсе не собирается стареть. 51-летняя актриса, по заверению большинства её поклонников, в данный момент не выглядит и на 40 лет, не говоря уже о шестом десятке. Помимо прочих знаменитостей, посетивших данный кинофестиваль, среди которых числились и Галь Гадот, и Джессика Чейстейн, Сирша Ронан и многие другие, именно Сальма Хайек привлекла внимание многочисленных фотографов и журналистов, которых просто поразил внешний вид знаменитости.

Сальма Хайек поразила фанатов своим видом в изумрудном платье

 

Отметим, платье, в котором Сальма побывала на кинофестивале, было изготовлено знаменитой фирмой Gucci. Помимо шикарного наряда фанаты также отметили и весьма удачный макияж, в котором актриса сделала акцент на свои губы, накрасив их помадой цвета фуксии.
Александр Вест
Новости по теме
Сальма Хайек в свои 50 продолжает соблазнять поклонников
Сальма Хайек в свои 50 продолжает соблазнять поклонников

Голливудская актриса Сальма Хайек в свои 50 лет продолжает соблазнять поклонников. В микроблоге знаменитости периодически появляются изображения с

Сальма Хайек в черном кружевном платье прогулялась по Лос-Анджелесу
Сальма Хайек в черном кружевном платье прогулялась по Лос-Анджелесу

Голливудская актриса Сальма Хайек прогулялась в черном кружевном платье и с красной помадой по Лос-Анджелесу с дочерью Валентиной. Появление звезды не осталось

49-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа
49-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа

49-летняя звезда Сальма Хайек и по сей день считается одной из сексуальнейших женщин планеты. Недавно голливудская актриса опубликовала фотографию без макияжа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости