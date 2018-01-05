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| | Елена Ваенга показала, как можно вылечиться от хандры

Елена Ваенга показала, как можно вылечиться от хандры

Сегодня, 12:26
Певица Елена Ваенга на просторах своей социальной сети поделилась публикацией, в которой она показала, чем занимается в свободное от гастролей и студийной работы время. Также она дала совет, что же делать, если одолевает хандра.
 

Елена Ваенга показала, как можно вылечиться от хандры

 

«От всех гадостей, завистей, сплетней, склок, депрессий, хандры и заскоков дома помогает хорошая уборка и готовка», - пишет на просторах своего Instagram Ваенга, добавив к своим фотографиям многозначные хештеги «жду сына и мужа».
 
Видимо с их скорым приездом и связана затеянная Ваенгой уборка. Поклонники Ваенги признаются, что ее манера писать посты в Instagram им очень симпатизирует. Также они разделяют с ней всю житейскую бытовую мудрость, которую певица пытается донести до масс своих поклонников.
 
Помимо этого, пользователи соглашаются с тем, что уборка это действительно прекрасное лекарство, которое помогает выбраться из наиболее затяжной хандры и лечит от плохого настроения. «Шурин едет! Мету хату! Цветуечки с красотинками расставляю», заявила Елена и показала, что ее хозяйственный день заканчивается овощным салатом и бокалом шампанского.

Николай Офицеров
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