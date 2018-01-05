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| | Татьяна Котова соблазняет подписчиков коротеньким халатом

Татьяна Котова соблазняет подписчиков коротеньким халатом

Сегодня, 11:31
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова соблазняет своих подписчиков в Instagram коротеньким халатом. Девушка разместила снимок, на котором она нежится в кровати с легким завтраком.
 

Татьяна Котова соблазняет подписчиков коротеньким халатом

 

Фанаты незамедлительно начали расхваливать свою любимицу, заверяя, что только удивляются тому, как же у Котовой получается так прекрасно выглядеть, учитывая то, что, по ее словам, у нее только утро. Сама Татьяна скромно отвечала, что «старается».
 
Стоит напомнить, что не так давно Котова решила порадовать мужскую половину своих подписчиков, опубликовав видеоролик, демонстрирующий, как проходила откровенная фотосессия для журнала XXL. Закончилось все это обнаженным танцем Котовой перед камерой, который, естественно, заставил всех завороженно наблюдать за соблазнительными движениями певицы.

Николай Офицеров
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