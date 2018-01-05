Татьяна Котова соблазняет подписчиков коротеньким халатом

Татьяна Котова соблазняет подписчиков коротеньким халатомСегодня, 11:31
Российская певица Татьяна Котова опубликовала очередной откровенный фотоснимок, порадовав своих подписчиков. Новое творение звезда выложила в соцсети Instagram.
Экс-участница группы «Виа Гра» Татьяна Котова 5 сентября отметила свой 31 день рождения. Среди снимков фотоотчета торжества подписчики Instagram могли увидеть
Экс-участница «ВИА Гра» Татьяна Котова обнажилась для глянцевого журнала «Maxim». На фотографиях певица выглядит, как обычно, сексуально.