Пугачева больше всех бесит зрителей новогодних огоньков

Эксперты провели социологический опрос, с помощью которого смогли узнать о том, что же именно надоело отечественному зрителю в новогодних огоньках по телевизору больше всего. Как оказалось, так сильно рекламируемая песня Аллы Борисовны Пугачевой «Я летала» набрала более 22% голосов зрителей - она бесит их больше всех.

Речь даже не о новой композиции, а о самом факте присутствия Пугачевой, которая за годы присутствия в «огоньках» уже успела всем изрядно надоесть. Второе место, что тоже вполне предсказуемо, заняли сами организаторы мероприятий, которые из года в год умудряются поражать зрителя своей безвкусицей.

Третья позиция досталась факту того, что многие украинские знаменитости, по сути, живут на российскую зарплату. Среди них Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева, «Время и стекло», Иван Дорн и многие другие. Засилье украинских звезд на российском телевидении искренне раздражает пользователей. Соответствующий ответ дали 14% участников опроса.

Чуть меньше народного гнева отошло неумело прописанным юмористичеким репликам, уже успевшим надоесть неумело поющим ведущим, вроде Барановской или Якубовича. Зрителям также непонятно, почему Филиппу Киркорову и его детям уделяется столько внимания, ведь это не связано ни с чем.

В комментариях пользователи пишут, что Примадонну с экранов убрать пора уже давно, ведь она всем надоела, но федеральные каналы этого упрямо не понимают и почему-то отказывают в ротации более талантливым и молодым победителям шоу «Голос» или прочим не менее одаренным исполнителям. Подобные волны возмущения озвучиваются ежегодно, но ситуация с эфирами не меняется абсолютно.

Николай Офицеров