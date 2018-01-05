Рэпер Баста показал своё фото из молодости

Популярный рэп-исполнитель Баста порадовал своих поклонников очередной публикацией, которая заставила большинство его фанатов знатно посмеяться. Весьма миловидное фото из своей молодости рэпер загрузил в Instagram.

В официальном аккаунте известного рэпера Баста в сети микроблогов Instagram была обнародована фотография, сделанная в период его молодости. Фанаты исполнителя тут же подметили, что с годами рэпер лишь похорошел, приосанился, отрастил бороду и даже сбросил пару лишних килограммов. Множество пользователей заявили, что с трудом узнали в молодом человеке, одетом в строгий костюм, стоящем рядом с синтезатором, известного рэп-исполнителя. Некоторые пользователи подшучивали над тем, что свою творческую деятельность Василий Вакулов начинал на свадьбах в качестве тамады.

Александр Вест

Отметим, что менее чем за сутки фотографию оценили более 70 тысяч раз, а в многочисленных комментариях поклонники рэпера оставили множество положительных комментариев по поводу публикации.