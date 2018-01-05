Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Рэпер Баста показал своё фото из молодости

Рэпер Баста показал своё фото из молодости

Сегодня, 11:16
Популярный рэп-исполнитель Баста порадовал своих поклонников очередной публикацией, которая заставила большинство его фанатов знатно посмеяться. Весьма миловидное фото из своей молодости рэпер загрузил в Instagram.

Рэпер Баста показал своё фото из молодости

 

В официальном аккаунте известного рэпера Баста в сети микроблогов Instagram была обнародована фотография, сделанная в период его молодости. Фанаты исполнителя тут же подметили, что с годами рэпер лишь похорошел, приосанился, отрастил бороду и даже сбросил пару лишних килограммов. Множество пользователей заявили, что с трудом узнали в молодом человеке, одетом в строгий костюм, стоящем рядом с синтезатором, известного рэп-исполнителя. Некоторые пользователи подшучивали над тем, что свою творческую деятельность Василий Вакулов начинал на свадьбах в качестве тамады.

 

Отметим, что менее чем за сутки фотографию оценили более 70 тысяч раз, а в многочисленных комментариях поклонники рэпера оставили множество положительных комментариев по поводу публикации.
Александр Вест
Новости по теме
Рэпер Баста решил сесть на диету
Рэпер Баста решил сесть на диету

Сегодня рэпер Василий Вакуленко, более известный под сценическими псевдонимами Баста и Ноггано, решил сесть на диету. В своем аккаунте в Instagram музыкант

Рэпер Баста опубликовал фото с мамой
Рэпер Баста опубликовал фото с мамой

Василий Вакуленко, известный многим как рэпер Баста, показал поклонникам свою маму. Помимо этого на своей социальной странице он также опубликовал и родной

Рэпер Баста поделился с подписчиками в Instagram трогательной видеозаписью
Рэпер Баста поделился с подписчиками в Instagram трогательной видеозаписью

Популярный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) поделился с подписчиками в Instagram трогательной видеозаписью со своей дочерью. Всего за несколько часов

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости