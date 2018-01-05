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| | Виктория Лопырева показала шикарные ноги на одном из курортов Таиланда

Виктория Лопырева показала шикарные ноги на одном из курортов Таиланда

Сегодня, 10:19
Невеста Николая Баскова опубликовала фотографию из пятизвездочного курорта Аманпури. Виктория Лопырева решила уехать от мирских забот подальше. Для этого прекрасно подходит сказочный Таиланд, где девушка не скрывает свои шикарные ноги.
 

Виктория Лопырева показала шикарные ноги на одном из курортов Таиланда

 

Девушка впервые за долгое время вырвалась на отдых. Также непонятно, вместе ли с ней находится ее возлюбленный Николай Басков.
 
Также скандал произошел и в студии телепередачи «Секрет на миллион», где Николай Басков заявил, что готов женится на Лопыревой только лишь в случае, если она согласится на подписание брачного контракта. Все это он планирует делать несмотря на то, что просто забрасывает девушку сюрпризами и дорогими подарками.
 
Сама новость о том, что Басков и Виктория Лопырева намерены сыграть свадьбу для поклонников стала настоящей неожиданностью. Некоторые уже давно догадывались о том, что у звезд тайный роман, но те не признавались до последнего. В результате на 2018 год запланирована грандиозная свадьба, однако пока не уточняется, когда именно.

Николай Офицеров
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