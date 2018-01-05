Виктория Лопырева показала шикарные ноги на одном из курортов Таиланда

Виктория Лопырева показала шикарные ноги на одном из курортов ТаиландаСегодня, 10:19
Певец Николай Басков признался в студии телешоу "Секрет на миллион", что ему не жалко тратить состояния на дорогие сюрпризы для любимой. Но все же
Российский оперный и эстрадный певец Николай Басков и телевизионная ведущая Виктория Лопырева развлекаются вместе в Сочи. Они приехали в курортную столицу
Невеста золотого голоса России Николая Баскова модель Виктория Лопырева похвасталась шикарными формами. Пикантное фото появилось в Instagram