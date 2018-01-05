Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из Сочи

Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из СочиСегодня, 10:06
В своём официальном аккаунте в сети Instagram известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин обнародовал видеозапись, на которой показал вид из окна в
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров опубликовал фотографию «пятой точки» кота. Снимок доступен для просмотра в соцсети Instagram, где у музыканта имеется
Сегодня, 19 августа, в Петербурге откроется выставка о коте Петра Великого. Данное мероприятие пройдёт под названием «Сказ про кота Василия Вологодского в