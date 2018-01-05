Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из Сочи

Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из Сочи

Сегодня, 10:06
Российский радио- и телеведущий призвал своих подписчиков быть добрыми людьми по отношению к животным. Стиллавин рассказал историю кота, обитающего в порту Сочи.
 

Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из Сочи

 

«Вот еще один портрет сочинского кота, что называется, «в интерьере». Этот парнишка обитает в порту и не любит общаться с каждым. От тех, кто хочет погладить его, скрывается за решеткой, но гордо и неспешно выходит оттуда, если услышит, как открывается пакет с кормом. В местных магазинах такие мини-пакеты стоят от 11 до 15 рублей, потому любой может с легкостью ощутить себя членом Гринписа, кошачьим благотворителем или же просто добрым человеком», - заявил Стиллавин.
 
Как известно, Сергей Стиллавин - участник известного радиодуэта с Геннадием Бачинским на многочисленных петербургских и московских радиостанциях.
 

Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из Сочи

 

За свою карьеру удостоился нескольких премий, среди которых «Радиомания» и премия Попова. Признавался, что Стиллавин - это творческий псевдоним, ведь на самом деле он Михайлов.

Николай Офицеров
Новости по теме
Галкин продемонстрировал на видео вид из окна на отдыхе в Сочи
Галкин продемонстрировал на видео вид из окна на отдыхе в Сочи

В своём официальном аккаунте в сети Instagram известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин обнародовал видеозапись, на которой показал вид из окна в

Сергей Шнуров показал кота с интересного ракурса
Сергей Шнуров показал кота с интересного ракурса

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров опубликовал фотографию «пятой точки» кота. Снимок доступен для просмотра в соцсети Instagram, где у музыканта имеется

В Петербурге рассказали о происхождении кота Петра Великого
В Петербурге рассказали о происхождении кота Петра Великого

Сегодня, 19 августа, в Петербурге откроется выставка о коте Петра Великого. Данное мероприятие пройдёт под названием «Сказ про кота Василия Вологодского в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости