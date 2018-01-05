Сергей Стиллавин рассказал историю о коте из Сочи

Российский радио- и телеведущий призвал своих подписчиков быть добрыми людьми по отношению к животным. Стиллавин рассказал историю кота, обитающего в порту Сочи.

«Вот еще один портрет сочинского кота, что называется, «в интерьере». Этот парнишка обитает в порту и не любит общаться с каждым. От тех, кто хочет погладить его, скрывается за решеткой, но гордо и неспешно выходит оттуда, если услышит, как открывается пакет с кормом. В местных магазинах такие мини-пакеты стоят от 11 до 15 рублей, потому любой может с легкостью ощутить себя членом Гринписа, кошачьим благотворителем или же просто добрым человеком», - заявил Стиллавин.

Как известно, Сергей Стиллавин - участник известного радиодуэта с Геннадием Бачинским на многочисленных петербургских и московских радиостанциях.

За свою карьеру удостоился нескольких премий, среди которых «Радиомания» и премия Попова. Признавался, что Стиллавин - это творческий псевдоним, ведь на самом деле он Михайлов.

Николай Офицеров