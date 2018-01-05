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| | Жара на Бали заставила Ольгу Савченко раздеться

Жара на Бали заставила Ольгу Савченко раздеться

Сегодня, 09:37
Бывшая участница телепроекта «Каникулы в Мексике» Ольга Савченко прибыла на Бали и сразу же поспешила опубликовать как можно более откровенный снимок. По всей видимости из-за высокой жары девушка надела крайне откровенный купальник и попросила запечатлеть ее в соблазнительной позе.
 

Жара на Бали заставила Ольгу Савченко раздеться

 

Подписчики тут же начали выяснять, что за марка купальника у нее, ведь, по их мнению, выглядит он потрясающе. Другие стали говорить о внушительном размере бюста Ольги, который она пытается выставлять на показ при каждой удобной возможности.
 
Сама же Ольга неоднократно признавалась, что «Каникулы в Мексике» стали для нее возможностью познакомиться с нужными людьми для того, чтобы в будущем продвинуться в шоу-бизнесе.

Николай Офицеров
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