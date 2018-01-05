Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Новый любовник Деми Мур оказался младше неё на 30 лет

Новый любовник Деми Мур оказался младше неё на 30 лет

Сегодня, 09:26
Около шести лет тому назад Деми Мур шокировала весь Голливуд и мир новостями о том, что их казавшаяся неразлучно пара с красавчиком Эштоном Катчером больше не существует, так как они решили расстаться. Теперь же миру стала известна личность нового любовника нестареющей красавицы. Речь идет о 25-летнем музыканте Нике Джонасе, который младше Мур почти на 30 лет.
 

Новый любовник Деми Мур оказался младше неё на 30 лет

 

Для старушки Деми возраст никогда не был существенной преградой. Как известно, Ник был близким другом ее дочери Румер. Видимо, этим моментом решила воспользоваться ее мама. После расставания с Эштоном Катчером, Деми «топила» свою грусть в объятиях Вито Штабеля, а также известного ресторатора Гарри Мортона.
 
Сейчас же, как пишут западные СМИ, ссылаясь на близких к актрисе людей, Мур встречается с героем девочек-подростков Ником Джонасом. До этого у музыканта были отношения с австралийской певицей Дельтой Гудрем и Кейт Хадсон.
 
«Ник это самый молодой из мужчин Деми, но, в то же время, он также и один из наиболее зрелых. Все, что он делает, является доказательством того, что возраст - это не более, чем просто цифры», - пишут инсайдеры, рассказавшие о новом романе Мур.
 
Замужем Деми была три раза: с 1980 по 1985 - за рок-музыкантом Фредди Муром, а с 1987 года - за суперзвездой Голливуда Брюсом Уиллисом, которому родила трех дочерей - Румер, Скаут и Таллулу. С Катчером Деми провела в браке более шести лет.

Николай Офицеров
Новости по теме
Деми Мур влюбилась в 28-летнего барабанщика
Деми Мур влюбилась в 28-летнего барабанщика

Начало этого года, а именно новогодние выходные, актриса Деми Мур провела в Мексике. Да не одна, а со своей дочерью и новым возлюбленным, которым оказался

Деми Мур закрутила роман с 23-летним актером Алексом Петтифером
Деми Мур закрутила роман с 23-летним актером Алексом Петтифером

Накануне стало известно, что Деми Мур закрутила страстный роман с 23-летним актером Алексом Петтифером.

После развода Деми Мур отдыхает с новым молодым бойфрендом
После развода Деми Мур отдыхает с новым молодым бойфрендом

Известная актриса Деми Мур, после развода с Эштоном Катчером, отдыхает с новым молодым бойфрендом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости