Новый любовник Деми Мур оказался младше неё на 30 лет

Около шести лет тому назад Деми Мур шокировала весь Голливуд и мир новостями о том, что их казавшаяся неразлучно пара с красавчиком Эштоном Катчером больше не существует, так как они решили расстаться. Теперь же миру стала известна личность нового любовника нестареющей красавицы. Речь идет о 25-летнем музыканте Нике Джонасе, который младше Мур почти на 30 лет.

Для старушки Деми возраст никогда не был существенной преградой. Как известно, Ник был близким другом ее дочери Румер. Видимо, этим моментом решила воспользоваться ее мама. После расставания с Эштоном Катчером, Деми «топила» свою грусть в объятиях Вито Штабеля, а также известного ресторатора Гарри Мортона.

Сейчас же, как пишут западные СМИ, ссылаясь на близких к актрисе людей, Мур встречается с героем девочек-подростков Ником Джонасом. До этого у музыканта были отношения с австралийской певицей Дельтой Гудрем и Кейт Хадсон.

«Ник это самый молодой из мужчин Деми, но, в то же время, он также и один из наиболее зрелых. Все, что он делает, является доказательством того, что возраст - это не более, чем просто цифры», - пишут инсайдеры, рассказавшие о новом романе Мур.

Замужем Деми была три раза: с 1980 по 1985 - за рок-музыкантом Фредди Муром, а с 1987 года - за суперзвездой Голливуда Брюсом Уиллисом, которому родила трех дочерей - Румер, Скаут и Таллулу. С Катчером Деми провела в браке более шести лет.

Николай Офицеров