Известные украинки обнажились для мужского календаря

Обворожительные представительницы украинского шоу-бизнеса решили обнажиться для того, чтобы принять участие в съемках календаря, издаваемого ежегодно мужским журналом XXL. Принимали участие в фотосессии певицы, ведущие, журналисты и многие другие.

Среди участниц можно отыскать знакомые и российским зрителям лица, в том числе певицы и экс-ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко. Помимо этого, в съемках приняли участие журналистка Даша Селфи, Виктория из дуэта «НеАнгелы», Алена Омаргалиева, Ольга Амброскина, Даша Кравец и другие.

Обложка досталась именно Регине Тодоренко. Девушка выбрала соблазнительное красное белье, а трудившийся над календарем фотограф Виталий Руденко смог запечатлеть ее в максимально соблазнительной позе. Проводились съемки в течении пяти дней. Фотосессия прошла на территории турецкого отеля Gural Premier Tekirova, а также на берегу Фаселиса, где все еще сохранились руины старого города.

Николай Офицеров