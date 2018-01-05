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| | Известные украинки обнажились для мужского календаря

Известные украинки обнажились для мужского календаря

Сегодня, 09:07
Обворожительные представительницы украинского шоу-бизнеса решили обнажиться для того, чтобы принять участие в съемках календаря, издаваемого ежегодно мужским журналом XXL. Принимали участие в фотосессии певицы, ведущие, журналисты и многие другие.
 

Известные украинки обнажились для мужского календаря

 

Среди участниц можно отыскать знакомые и российским зрителям лица, в том числе певицы и экс-ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко. Помимо этого, в съемках приняли участие журналистка Даша Селфи, Виктория из дуэта «НеАнгелы», Алена Омаргалиева, Ольга Амброскина, Даша Кравец и другие.
 

Известные украинки обнажились для мужского календаря

 

Известные украинки обнажились для мужского календаря

 

 

Обложка досталась именно Регине Тодоренко. Девушка выбрала соблазнительное красное белье, а трудившийся над календарем фотограф Виталий Руденко смог запечатлеть ее в максимально соблазнительной позе. Проводились съемки в течении пяти дней. Фотосессия прошла на территории турецкого отеля Gural Premier Tekirova, а также на берегу Фаселиса, где все еще сохранились руины старого города.

Николай Офицеров
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