Наташа Королёва загрузила смелые снимки из бани в Instagram

Популярная певица Наташа Королёва в очередной раз порадовала своих многочисленных поклонников интересной публикацией, загрузив в Сеть снимки со своего похода в баню.

Королёва - одна из немногих отечественных знаменитостей, которая часто балует своих фанатов деталями своей личной жизни, нередко публикуя довольно откровенные материалы в социальных сетях. Так, в аккаунте Наташи в сети микроблогов Instagram появились фотографии, сделанные в бане, где она отдыхала со своими близкими. Множество фанатов Королёвой не смогли сдержать смеха, увидев изображение, на котором она позирует с лицом, покрытым косметической маской. Поклонники заметили, что это зрелище выглядит весьма забавно.

Александр Вест

Многие звёзды отечественной эстрады стараются максимально заретушировать свои снимки перед публикацией, однако Королёва всегда пользовалась особенной любовью у своих фанатов из-за того, что никогда не стеснялась показывать себя настоящую. Добавим, что публикацию Наташи оценили множество её поклонников, оставив сотни хвалебных отзывов о её красоте.