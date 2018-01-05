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| | Наташа Королёва загрузила смелые снимки из бани в Instagram

Наташа Королёва загрузила смелые снимки из бани в Instagram

Сегодня, 09:22
Популярная певица Наташа Королёва в очередной раз порадовала своих многочисленных поклонников интересной публикацией, загрузив в Сеть снимки со своего похода в баню.

Наташа Королёва загрузила смелые снимки из бани в Instagram

 

Королёва - одна из немногих отечественных знаменитостей, которая часто балует своих фанатов деталями своей личной жизни, нередко публикуя довольно откровенные материалы в социальных сетях. Так, в аккаунте Наташи в сети микроблогов Instagram появились фотографии, сделанные в бане, где она отдыхала со своими близкими. Множество фанатов Королёвой не смогли сдержать смеха, увидев изображение, на котором она позирует с лицом, покрытым косметической маской. Поклонники заметили, что это зрелище выглядит весьма забавно.

Наташа Королёва загрузила смелые снимки из бани в Instagram

 

Многие звёзды отечественной эстрады стараются максимально заретушировать свои снимки перед публикацией, однако Королёва всегда пользовалась особенной любовью у своих фанатов из-за того, что никогда не стеснялась показывать себя настоящую. Добавим, что публикацию Наташи оценили множество её поклонников, оставив сотни хвалебных отзывов о её красоте.
Александр Вест
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