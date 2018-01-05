Наталья Могилевская изучает хитрости «Камасутры»

Популярная украинская певица Наталья Могилевская призналась, что весьма увлечена изучением индийской культуры в общем и йоги в частности. Также певица заметила, что уделяет время и постижению хитростей «Камасутры».

Александр Вест

42-летняя Наталья Могилевская весьма удивила своих многочисленных поклонников, заявив о том, что она является приверженцем индийской культуры, которая ей весьма интересна. В интервью певица заметила, что для неё трактат «Камасутра» - это в первую очередь пособие по выражению любви, а не просто руководство по занятию сексом. Наталья заметила, что данный трактат учит тому, что в сексе должны сливаться не только тела партнёров, но и душа. Могилевская заметила, что полное слияние партнёров она считает одним из путей постижения бога, напомнив, что в Индии принято полагать, что бог – это любовь.Однако, певица также добавила, что существуют различные способы устремления к богу: для кого-то - это воздержание, для кого-то – монашество, а каждый сам вправе понять, что является для него более подходящим вариантом.