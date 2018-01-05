Небритые подмышки и порно-шоу: В сеть попали снимки обнаженной Майли Сайрус

Знаменитость предстала в самых откровенных позах.

В сети появились кадры, на которых Майли Сайрус позирует абсолютно голой. Пикантности снимкам придают откровенные позы и небритые подмышки актрисы. Весьма дерзко Сайрус представляет свое тело в самых неприглядных позах, демонстрируя язык и не загоревшие части тела. Вместе с тем интимные позы певицы сопровождаются неприличными жестами. Пользователи сети заметили отросшие корни белокурой знаменитости и безобразные татуировки по всему ее телу.Известно, что Майли Сайрус выступает за естественную красоту и всячески пытается демонстрировать свою позицию. В частности ранее она уже участвовала в фотосессии Терри Ричардсона, где также показала зрителю свои не самые лицеприятные части тела.

Ранее в сеть попал снимок оголенной Майли Сайрус, которая не стесняясь, позирует на камеру. Как сообщают отечественные СМИ, скорее всего, фото сделано во время отдыха в сауне. Многие пользователи сети расценивают столь эпатажное поведение артистки, как способ привлечь к себе внимание. Критики Сайру назвали ее фриком, который превратил творчество в порно-шоу. На концерты певицы запрещен вход детям до 16 лет, организаторы мероприятий в обязательном порядке ставят возрастной рейтинг с отметкой 16+. Эпатажность Майли Сайрус приносит свои плоды, в течение последних нескольких лет ее доход увеличивается на несколько миллионов долларов ежегодно. Да и количество поклонников возросло, в основном в части мужской аудитории.

Дыль Лилия

Певица и актриса не однократно эпатировала на публике не только с помощью обнаженки. Свою позицию она активно демонстрирует и в социальной сети. Так, на странице Сайрус в Instagram появился снимок, на котором она целует поросенка. «Спасибо за то, что предоставил мне возможность получить награду «Лучший голос 4 животных»! Живя совершенно вегетарианским образом жизни, что я ем или ношу, я уверена на 100%, что веганизм захватывает и подталкивает, чтобы увидеть так много брендов в этой революции! Вам не нужно пытать или убивать животных, чтобы продавать невероятные продукты! Любите любовь и больше любви!», - подписала снимок певица.