Певица Регина Тодоренко рассказала про свой «ленивый» Новый год

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко в своем микроблоге в Instagram поделилась тем, как провела Новый год. После ухода из проекта «Орел и Решка» знаменитость может позволить себе больше времени проводить в кругу семьи.

В своем микроблоге на ресурсе Instagram украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с фолловерами новым фото, под которым рассказала о том, как провела Новый год. В праздник звезда решила утруждать себя работой, но полностью отдалась времяпровождению с семьей и отдыху.По признанию Тодоренко, она спала по 12 часов в день, смотрела «Один дома», а также наслаждалась мороженным, красной икрой, традиционным для Нового года салатом «Оливье», а запивала всё безалкогольным шампанским. В конце поста звезда приходит к выводу, что пора начинать настраиваться на рабочий лад, ведь скоро опять начнутся трудовые будни. Как известно в прошлом году телеведущая покинула проект «Орел и Решка» для того, чтобы попробовать себя другой сфере деятельности.

Подписчики Тодоренко спрашивали, кто является хозяином мужских ног, запечатленных на выложенном фото рядом с ногами знаменитости, но певица игнорировала подобные вопросы.