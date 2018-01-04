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| | Ведущая «Дома-2» Бородина помирила участницу проекта Хромину с родителями

Ведущая «Дома-2» Бородина помирила участницу проекта Хромину с родителями

Вчера, 21:44
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина помогла участнице Елене Хроминой примириться с родителями. Ранее они продолжительное время не общались с дочерью из-за ее тату.

Ведущая «Дома-2» Бородина помирила участницу проекта Хромину с родителями

 

Телеведущая Ксения Бородина помогла новой участнице телешоу Елене Хроминой пройти на примирение с ее родителями, с которыми девушка не разговаривала длительное время. Причиной тому стали татуировки на теле Хроминой, которые были восприняты родителями неблагосклонно.

Бородина, до которой дошла история сложных отношений Хроминой с родственниками, прямо с лобного места набрала номер родителей участницы. Трубку подняла мать девушки, но ведущая попросила передать телефон отцу Хроминой. После непродолжительного разговора выяснилось, что родители девушки давно не против пройти на примирение с дочерью и ждут ее дома на Рождество.

В течение всего разговора на громкой связи Елена Хромина едва сдерживала слезы. По собственному признанию, девушка и не надеялась разрешить давний конфликт в 2018 году.
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