Ведущая «Дома-2» Бородина помирила участницу проекта Хромину с родителями

Телеведущая Ксения Бородина помогла новой участнице телешоу Елене Хроминой пройти на примирение с ее родителями, с которыми девушка не разговаривала длительное время. Причиной тому стали татуировки на теле Хроминой, которые были восприняты родителями неблагосклонно.
Бородина, до которой дошла история сложных отношений Хроминой с родственниками, прямо с лобного места набрала номер родителей участницы. Трубку подняла мать девушки, но ведущая попросила передать телефон отцу Хроминой. После непродолжительного разговора выяснилось, что родители девушки давно не против пройти на примирение с дочерью и ждут ее дома на Рождество.
В течение всего разговора на громкой связи Елена Хромина едва сдерживала слезы. По собственному признанию, девушка и не надеялась разрешить давний конфликт в 2018 году.