Павел Воля побрился наголо после Нового года

Российский артист, резидент Comedy Club Павел Воля выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлен лысым. Пользователи не могли поверить своим глазам, когда увидели этот снимок.

Павел Воля прокомментировал данную публикацию словами: «С Новым годом что?». Пользователи начали активно обсуждать фотографию. За четыре часа снимок получил почти 200 тысяч отметок «Нравится». Мнения подписчиков по поводу новой публикации юмориста разошлись. Одни считают, что такой имидж подходит Павлу Воле, другие придерживаются противоположной точки зрения. Некоторые вообще не верят в подобные изменения внешнего вида. По словам многих подписчиков, артист воспользовался графическим редактором Photoshop, дабы ввести в заблуждение фанатов и произвести впечатление на них.

Домбровский Сергей

В одном из комментарии Павел Воля сообщил, что причиной таких трансформаций является его супруга Ляйсан Утяшева, которая якобы немного перестаралась, когда стригла мужу волосы на голове. Далеко не все юзеры поверили в эти объяснения.