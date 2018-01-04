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| | Участница «Дома-2» Дарья Лымарь призналась в симпатии Виталию Малышеву

Участница «Дома-2» Дарья Лымарь призналась в симпатии Виталию Малышеву

Вчера, 20:37
Новая участница телепроекта «Дом-2» отказалась строить отношения с Иосифом Оганесяном, признавшись в симпатии к старожилу шоу Виталию Малышеву. Зрители полагают, что выбор девушки определил статус Малышева в «Доме-2».

Участница «Дома-2» Дарья Лымарь призналась в симпатии Виталию Малышеву

 

Новоприбывшая участница телепроекта «Дом-2» призналась, что испытывает симпатию по отношению к Дмитрию Малышеву, являющемуся старожилом проекта. Ранее девушка заявляла, что в «Дом-2» она прибыла из-за Иосифа Оганесяна, с которым у нее было свидание вне камер.

СМИ сообщают, что означенное свидание Лымарь и Оганесяна завершилось ссорой. Молодые люди обменялись грубыми высказывания в адрес друг друга, после чего Дарья говорила, что не будет некоторое время строить с кем-либо отношения.

Ситуация изменилась после признания девушки в любовных чувствах к Виталию Малышеву. Поклонники проекта говорят о неискренности чувств участницы, которая просто пользуется статусом старожила Малышева, не имеющего большого опыта в построении отношений.
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