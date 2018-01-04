Участница «Дома-2» Дарья Лымарь призналась в симпатии Виталию Малышеву

Новая участница телепроекта «Дом-2» отказалась строить отношения с Иосифом Оганесяном, признавшись в симпатии к старожилу шоу Виталию Малышеву. Зрители полагают, что выбор девушки определил статус Малышева в «Доме-2».

Новоприбывшая участница телепроекта «Дом-2» призналась, что испытывает симпатию по отношению к Дмитрию Малышеву, являющемуся старожилом проекта. Ранее девушка заявляла, что в «Дом-2» она прибыла из-за Иосифа Оганесяна, с которым у нее было свидание вне камер.СМИ сообщают, что означенное свидание Лымарь и Оганесяна завершилось ссорой. Молодые люди обменялись грубыми высказывания в адрес друг друга, после чего Дарья говорила, что не будет некоторое время строить с кем-либо отношения.Ситуация изменилась после признания девушки в любовных чувствах к Виталию Малышеву. Поклонники проекта говорят о неискренности чувств участницы, которая просто пользуется статусом старожила Малышева, не имеющего большого опыта в построении отношений.