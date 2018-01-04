Первый муж Валерии наглотался таблеток из-за измены супруги

Леонид Ярошевский, первый супруг известной певицы Валерии, написал книгу об артистке. В ней он признался, что, узнав об измене возлюбленной, решил напиться и принять лекарственные препараты. После он собрал вещи и ушел от Валерии.

Виктория Озерова

Леонид Ярошевский рассказал, как тяжело иметь отношения со звездой. Экс-супруг сообщил, что именно он заметил в Алле Перфиловой талант более 30 лет назад на одном из песенных мероприятий Саратова. Также Ярошевский изобрел сценическое имя известной артистке. Автор рассказал о сложном развитии джаз-коллектива и о том, как он женился на Валерии. После пара перебралась в столицу.В Москве Ярошевский понял, что возлюбленная ему изменяет. Леонид узнал, что Валерия собирается бросить его ради Шульгина. Эта новость настолько поразила музыканта, что он выпил много спиртного и наглотался таблеток. После развода Ярошеский переехал в Германию, так как не мог находиться в одном городе с экс-супругой.