Первый муж Валерии наглотался таблеток из-за измены супруги

Леонид Ярошевский рассказал, как тяжело иметь отношения со звездой. Экс-супруг сообщил, что именно он заметил в Алле Перфиловой талант более 30 лет назад на одном из песенных мероприятий Саратова. Также Ярошевский изобрел сценическое имя известной артистке. Автор рассказал о сложном развитии джаз-коллектива и о том, как он женился на Валерии. После пара перебралась в столицу.
В Москве Ярошевский понял, что возлюбленная ему изменяет. Леонид узнал, что Валерия собирается бросить его ради Шульгина. Эта новость настолько поразила музыканта, что он выпил много спиртного и наглотался таблеток. После развода Ярошеский переехал в Германию, так как не мог находиться в одном городе с экс-супругой.