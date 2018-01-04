Лысая Марина Вовченко опубликовала горячее фото в купальнике

Актриса, тренер по йоге и активная участница социальной сети Instagram Марина Вовченко написала притчу о мастере и его ученике. Она самостоятельно придумала этот рассказ, не желая никому подражать.

По словам Марины Вовченко, однажды мужчина увидел раненного воробья, который борется с червяком за кусочек яблока. Человеку понравилась тяга к жизни пернатого, и он решил ему помочь. По мере выздоровления крылья птицы отрасли, и она начала летать. После этого воробей возомнил себя высшим существом и перестал обращать внимание на себе подобных. Однажды один из товарищей гордого пернатого советовал ему больше не слушать своего учителя, так как он заставляет его летать и ничего не дает взамен.

Домбровский Сергей

Воробей задумался над словами друга. Ему показалось, что человек не имеет права находиться на иерархической лестнице выше него. В один из дней мужчина пришел в свой сад и начал ухаживать за деревьями. Птице показалось это бесполезным делом, и она нагадила учителю на голову. Человек разозлился и вырубал дерево, в итоге гордый воробей остался без жилья. По мнению Марины Вовченко, люди не должны зазнаваться, каких бы высот они не достигли.