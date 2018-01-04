Деми Ловато опубликовала фото с целюлитными ногами

Певица из США Деми Ловато опубликовала в своем Instagram фотографию в купальнике. Поклонникам звезда сообщила, что не уверена в том, что ее ноги хорошо выглядят на этом снимке.

Исполнительница музыки из США Деми Ловато поделилась с фолловерами в Instagram мотивирующим постом под собственным фото в купальнике на пляже. Певица пишет, что, несмотря на неуверенность в том, что на этом снимке ее ноги выглядят достаточно красиво, она «сильна», чтобы запостить его. Таким образом, знаменитость намерена избавиться от излишнего перфекционизма и критики по отношению к себе.

Ловато рассказала о том, что ей пришлось пережить серьезные расстройства в питании, которое сейчас она пытается нормализировать. При этом знаменитость признается, что это у нее получается с трудом, однако звезда не отчаивается. Своих поклонников Деми Ловато призвала учиться любить и принимать себя такими, какими есть, даже не смотря на то, что это не всегда простая задача.Ранее СМИ сообщали о расставании Ловато с Ником Джонасом, участником группы Jonas Brothers.