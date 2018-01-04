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| | Андрей Малахов рассказал о главных событиях 2017 года

Андрей Малахов рассказал о главных событиях 2017 года

Вчера, 20:01
Андрей Малахов подвел итоги 2017 года. По мнению ведущего, главным событием стало рождение сына. Также в список вышли развод Джигарханяна, сольная карьера Бузовой, день рождения журнала «СтарХит» и история Шурыгиной.

Андрей Малахов рассказал о главных событиях 2017 года

 

Андрей Малахов рассказал о знаменательных событиях прошедшего года. Список телеведущий составил в соответствии со своими предпочтениями, поэтому главными событиями стали изменения, непосредственно связанные с жизнью артиста. Андрей Малахов особо отметил рождения своего наследника, а также юбилей собственного журнала. Эти события стали самыми важными для ведущего в ушедшем году. Девушкой года Малахов признал Диану Шурыгину. Он познакомился с ней, будучи ведущим Первого канала. Передача с девушкой получила высокий рейтинг, а сама она стала очень популярной.

Также в список Малахова попал громкий бракоразводный процесс Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Певицей года, по мнению ведущего, стала Ольга Бузова.
Виктория Озерова
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