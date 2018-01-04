Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой

Девушка до сих пор на распутье – улететь ли за границу, или остаться на родине, а если и остаться, то где именно. От локации, по мнению Дарьи, зависит и наряд: платье, треники или джинсы с рубахой на выпуск. Фанаты решили оставить вопрос знаменитости без ответа. Вместо этого они принялись рассуждать о том, как подросли мальчики и как они похожи друг на друга.
Семейство Пынзарь считается самым показательным среди союзов, заключенных среди участников телестройки. Даша активно продвигает свой блог и управляет собственным магазином одежды и салоном красоты. Сергей трудится в строительной отрасли – у него свое дело.