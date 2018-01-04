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| | Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой

Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой

Вчера, 19:44
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь недавно порадовала своих фанатов новым фото своих повзрослевших сыновей. Также бывшая «домоседка» сообщила, что 6 января будет праздновать свой день рождения, но до сих пор не определилась, что наденет к торжеству и где его отпразднует.

Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой

 

Девушка до сих пор на распутье – улететь ли за границу, или остаться на родине, а если и остаться, то где именно. От локации, по мнению Дарьи, зависит и наряд: платье, треники или джинсы с рубахой на выпуск. Фанаты решили оставить вопрос знаменитости без ответа. Вместо этого они принялись рассуждать о том, как подросли мальчики и как они похожи друг на друга.

Семейство Пынзарь считается самым показательным среди союзов, заключенных среди участников телестройки. Даша активно продвигает свой блог и управляет собственным магазином одежды и салоном красоты. Сергей трудится в строительной отрасли – у него свое дело.
Дарья Светозарова
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