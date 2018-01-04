Деми Ловато показала целлюлит на ногах и заявила, что перестанет следить за фигурой

Мнения
О громких ограблениях.
От Редактора
Космологи убеждены в своей правоте.
Популярная американская певица Деми Ловато сообщила приятную новость для многотысячной аудитории своих поклонников — звезда снова вернулась в соцсети. Стоит
Буквально недавно на своей страничке в соцсети знаменитая голливудская актриса и экс-супруга Б. Уиллиса Деми Мур опубликовала снимок со своими дочерьми на фоне
Популярная голливудская актриса Деми Мур сообщила, что завязывает с любовными романами и хочет заняться воспитанием своих детей, чтобы стать образцовой мамой.