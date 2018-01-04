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| | Деми Ловато показала целлюлит на ногах и заявила, что перестанет следить за фигурой

Деми Ловато показала целлюлит на ногах и заявила, что перестанет следить за фигурой

Вчера, 19:31
Популярная певица из США Деми Ловато показала целлюлит на ногах и заявила, что перестанет следить за фигурой. По словам артистки, она хочет отступить в 2018 году от перфекционизма и ограничений, чтобы просто испытывать счастье, как сообщает VistaNews.

Деми Ловато показала целлюлит на ногах и заявила, что перестанет следить за фигурой

 

Деми Ловато выставила снимок в Сети, отметив, что она сомневается в хорошем виде своих ног на нём, но зато у неё отличное настроение. Певица решила забыть на год о постоянной необходимости улучшать себя.

Деми Ловато показала целлюлит на ногах и заявила, что перестанет следить за фигурой

 

Ранее Деми Ловато рассказала о том, что у неё было биполярное расстройство, а также проблемы с пищеварением. Из-за последнего существенно пострадали фигура и здоровье. Деми Ловато написала, что она только постепенно привыкает к новому и далеко не идеальному телу, но она старается воспринимать его исключительно в позитивном ключе. Подписчики написали много слов в поддержку любимой певицы, пожелав подавать даже такой свой образ только с уверенностью.

Ирина Летинская
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