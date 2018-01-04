Марина Африкантова назвала себя счастливым человеком

Звезда скандального проекта «Дом-2» Марина Африкантова поделилась в своём Instagram фотографией, под которой дала комментарии относительно своей ссоры с молодым человеком Романом.

Валерия Голицына

Не так давно Марина очень сильно поссорилась с возлюбленным из-за своих ночных похождений. Однако под опубликованным фото девушка призналась, что абсолютно счастлива с Романом и её никто кроме него не нужен. Помимо этого Марина отметила, что хочет начать год с чистого листа и без обид. Африкантова уверена, что их пару ждёт совместное счастливое будущее, а также ребята планируют открыть семейный бизнес.Марина Африкантова считает, что в каждой паре есть невзгоды и проблемы и они с Романом не исключение. Однако девушка уверена, что они все преодолеют вместе.