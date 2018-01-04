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| | Сибирячка из шоу «Танцы» удивила фанатов новым откровенным видео

Сибирячка из шоу «Танцы» удивила фанатов новым откровенным видео

Вчера, 18:45
Уроженка Новосибирска Юлианна Кобцева, ставшая известной благодаря участию в программе «Танцы», удивила поклонников новым откровенным роликом. Актриса опубликовала его в социальных сетях. 

Сибирячка из шоу «Танцы» удивила фанатов новым откровенным видео

 

На видеохостинге YouTube он появился в преддверии Нового года 28 декабря. В ролике мужчина говорит Юлианне Кобцевой о том, что приготовил для нее подарок. Девушка тоже решила сделать презент возлюбленному. После этого актриса сплясала мужчине откровенный танец. Это видео заинтересовало пользователей. Юзеры активно обсуждают ролик и ставят отметки «Нравится». Юлианна Кобцева мечтала победить на шоу «Танцы», но достичь финальной стадии четвертого сезона так и не смогла. Несмотря на неудачу, девушка получила широкую известность после участия в программе.


Кобцева не только танцует, но еще и снимается в фильмах, занимается хореографией. Она работала с королем поп-музыки России Филиппом Киркоровым и украинской певицей Ани Лорак. Актриса участвовала в музыкальном фестивале «Жара», который проходил в Сочи в 2017 году.
Домбровский Сергей
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