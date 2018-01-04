Поклонники раскритиковали внешность жениха-китайца Натальи Рудовой

Популярная актриса Наталья Рудова показала необычное фото со своим женихом-китайцем. Поклонники предложили её возлюбленному подстричься.

Вещий Олег

«Наташа, он же лохматый, глаз даже не видно, подстриги его», - написала одна из подписчиц Рудовой. В последнее время у актрисы поднесённое настроение. Она всячески демонстрирует это в Instagram. Стоит отметить, что Рудова редко готовит о своей личной жизни, а накануне внезапно появилась запись с текстом «С женихом китайцем в Сочах».Поклонники поздравили актрису с Новым годом и попросили опубликовать больше снимков с женихом-китайцем, потому что на данный момент за его длинными волосами сложно рассмотреть лицо. Рудова пока что никак не отреагировала на замечания о внешности своего возлюбленного.