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| | Поклонники раскритиковали внешность жениха-китайца Натальи Рудовой

Поклонники раскритиковали внешность жениха-китайца Натальи Рудовой

Вчера, 18:18
Популярная актриса Наталья Рудова показала необычное фото со своим женихом-китайцем. Поклонники предложили её возлюбленному подстричься.

Поклонники раскритиковали внешность жениха-китайца Натальи Рудовой

 

«Наташа, он же лохматый, глаз даже не видно, подстриги его», - написала одна из подписчиц Рудовой. В последнее время у актрисы поднесённое настроение. Она всячески демонстрирует это в Instagram. Стоит отметить, что Рудова редко готовит о своей личной жизни, а накануне внезапно появилась запись с текстом «С женихом китайцем в Сочах».

Поклонники поздравили актрису с Новым годом и попросили опубликовать больше снимков с женихом-китайцем, потому что на данный момент за его длинными волосами сложно рассмотреть лицо. Рудова пока что никак не отреагировала на замечания о внешности своего возлюбленного.
Вещий Олег
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