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| | Бритни Спирс удивила фанатов превосходной фигурой

Бритни Спирс удивила фанатов превосходной фигурой

Вчера, 17:15
Недавно Бритни Спирс опубликовала в своём Instagram фото с пляжа, где отдыхает вместе со своими сыновьями.

Бритни Спирс удивила фанатов превосходной фигурой

 

Бритни Спирс отметила, что она любит семейный отдых и с сыновьями вышла насладиться тёплой погодой на пляж. Однако кроме семейных фото Бритни не забыла похвастать своей роскошной фигурой, над которой долго и упорно работала в спортзале. На снимках певица позировала в ярком бикини и чёрной шляпке.

Поклонники были восхищены такой превосходной формой Спирс. Фанаты буквально засыпали певицу комплиментами и похвалили её за старание и приложенные усилия. Также подписчики пожелали кумиру хорошего отдыха и крепкого семейного счастья.
Валерия Голицына
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