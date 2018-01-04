Бритни Спирс удивила фанатов превосходной фигурой

Недавно Бритни Спирс опубликовала в своём Instagram фото с пляжа, где отдыхает вместе со своими сыновьями.

Валерия Голицына

Бритни Спирс отметила, что она любит семейный отдых и с сыновьями вышла насладиться тёплой погодой на пляж. Однако кроме семейных фото Бритни не забыла похвастать своей роскошной фигурой, над которой долго и упорно работала в спортзале. На снимках певица позировала в ярком бикини и чёрной шляпке.Поклонники были восхищены такой превосходной формой Спирс. Фанаты буквально засыпали певицу комплиментами и похвалили её за старание и приложенные усилия. Также подписчики пожелали кумиру хорошего отдыха и крепкого семейного счастья.