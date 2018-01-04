В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Татьяна Мусульбес возбудила бурную реакцию фотографией с оголенной грудью

Татьяна Мусульбес возбудила бурную реакцию фотографией с оголенной грудью

Вчера, 17:20
Участница проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес поделилась с фанатами очередной публикацией в Instagram. Пост, несмотря на свою душевность и проникновенность, вызвал негативную реакцию подписчиков, а все из-за «горячего» фото «домоседки» с голой грудью, которое никак не вязалось с текстовым сопровождением.

Татьяна Мусульбес возбудила бурную реакцию фотографией с оголенной грудью

 

В подписи к фотоснимку звезда телестройки вспоминает, через какие трудности ей пришлось пройти, чтобы попасть в проект. Татьяна пишет, что вспоминает во всех подробностях период, который предшествовал ее участию в реалити-шоу: съемки видео для кастинга, хлопоты при получении загранпаспорта, а также непростую ситуацию, которая сложилась в родном городе девушки – Донецке.

Фанаты Мусульбес изумились, ведь к такому тексту просто напрашивается фотоснимок грустной Татьяны смотрящей вдаль, или одиноко стоящей на берегу океана. Вместо этого участница телестройки выложила в Сеть снимок с чрезмерно откровенным декольте. При этом выражение лица и мимика говорят скорее не о грусти за родными пенатами, а о желании плотских утех и поскорее.

Наиболее возбужденные подписчики решили выяснить у Тани размер груди и предположили, что красавица является обладательницей идеальной «троечки», а другие посоветовали «домоседке» покинуть «Остров любви» и вернуться на родину, чтобы разделить с родными их тяготы. Некоторые, впрочем, не стали обращать внимание на неподходящее фото и выразили участнице из Донецка свое сочувствие. Неравнодушными к публикации оказались более семи тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Татьяна Мусульбес прокомментировала изменение своего веса
Татьяна Мусульбес прокомментировала изменение своего веса

Популярная участница известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес в очередной раз порадовала довольно эротичной фотографией своих

Татьяна Мусульбес радует фанатов горячими фото с пляжа на Сейшелах
Татьяна Мусульбес радует фанатов горячими фото с пляжа на Сейшелах

Участница «Дом-2» Татьяна Мусульбес выложила очередное горячее фото с пляжа. Девушка похвастала тёплой погодой и подтянутой фигурой.

Участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес бесится из-за Давида Анташвили
Участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес бесится из-за Давида Анташвили

Участница проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес сделала на своем аккаунте в Instagram откровенное признание. Девушка написала, что ее бесит коллега по телестройке

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости