Татьяна Мусульбес возбудила бурную реакцию фотографией с оголенной грудью

Участница проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес поделилась с фанатами очередной публикацией в Instagram. Пост, несмотря на свою душевность и проникновенность, вызвал негативную реакцию подписчиков, а все из-за «горячего» фото «домоседки» с голой грудью, которое никак не вязалось с текстовым сопровождением.

Дарья Светозарова

В подписи к фотоснимку звезда телестройки вспоминает, через какие трудности ей пришлось пройти, чтобы попасть в проект. Татьяна пишет, что вспоминает во всех подробностях период, который предшествовал ее участию в реалити-шоу: съемки видео для кастинга, хлопоты при получении загранпаспорта, а также непростую ситуацию, которая сложилась в родном городе девушки – Донецке.Фанаты Мусульбес изумились, ведь к такому тексту просто напрашивается фотоснимок грустной Татьяны смотрящей вдаль, или одиноко стоящей на берегу океана. Вместо этого участница телестройки выложила в Сеть снимок с чрезмерно откровенным декольте. При этом выражение лица и мимика говорят скорее не о грусти за родными пенатами, а о желании плотских утех и поскорее.Наиболее возбужденные подписчики решили выяснить у Тани размер груди и предположили, что красавица является обладательницей идеальной «троечки», а другие посоветовали «домоседке» покинуть «Остров любви» и вернуться на родину, чтобы разделить с родными их тяготы. Некоторые, впрочем, не стали обращать внимание на неподходящее фото и выразили участнице из Донецка свое сочувствие. Неравнодушными к публикации оказались более семи тысяч фолловеров.