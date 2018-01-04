В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией

Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией

Сегодня, 14:21
Одни из самых популярных актрис Голливуда Николь Кидман и Марго Робби приняли участие в совместной соблазнительной фотоссесии для глянцевого журнала Vogue. Поклонники были поражены модными снимками.

Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией

 

50-летняя актриса Николь Кидман и 27-летняя Марго Робби, более известная по роли Харли Квинн из «Отряда самоубийц», поучаствовали в совместной фотосессии, а также дали новое интервью для британского Vogue. Актрисы рассказали, что сейчас в Голливуде не все так хорошо, как кажется.

Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией

 

Марго Робби призналась журналистам, что вся ее семья несколько лет сомневалась в актерской карьере девушки. Николь Киман утверждает что, несмотря на то, что она является одной из самых успешных актрис в Голливуде, она все еще испытывает невероятный стресс при прослушивании.
Светлана Славянская
Новости по теме
Марго Робби поразила поклонников сексуальным образом
Марго Робби поразила поклонников сексуальным образом

Популярная актриса, известная многим по роли Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц», 27-летняя Марго Робби поразила поклонников сексуальным образом. Для

Джаред Лето и Марго Робби сыграют в кинофильме о Джокере и Харли Квинн
Джаред Лето и Марго Робби сыграют в кинофильме о Джокере и Харли Квинн

Джаред Лето и Марго Робби сыграют в кинофильме о Джокере и Харли Квинн. Как именно будет называться новая кинолента от студии Warner Bros., пока неизвестно.

47-летняя Николь Кидман мечтает о беременности
47-летняя Николь Кидман мечтает о беременности

В рамках своего интервью, которое Николь Кидман дала одной из австралийских радиостанций, актриса заявила, что мечтает о беременности.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости