Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией

Одни из самых популярных актрис Голливуда Николь Кидман и Марго Робби приняли участие в совместной соблазнительной фотоссесии для глянцевого журнала Vogue. Поклонники были поражены модными снимками.

50-летняя актриса Николь Кидман и 27-летняя Марго Робби, более известная по роли Харли Квинн из «Отряда самоубийц», поучаствовали в совместной фотосессии, а также дали новое интервью для британского Vogue. Актрисы рассказали, что сейчас в Голливуде не все так хорошо, как кажется.

Светлана Славянская

Марго Робби призналась журналистам, что вся ее семья несколько лет сомневалась в актерской карьере девушки. Николь Киман утверждает что, несмотря на то, что она является одной из самых успешных актрис в Голливуде, она все еще испытывает невероятный стресс при прослушивании.