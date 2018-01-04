Александра Черно из шоу «Дом-2» поставила перед собой новую цель

Довольно долго Александра Черно является участницей программы «Дом-2». Девушка отличается оригинальной внешностью, но не может найти себе подходящего спутника жизни.

Саша Черно увлеклась Иосифом Оганесяном, но молодой человек из-за своего поведения потерял ее расположение. Ранее девушка бегала за этим парнем, но теперь оставила свои попытки влюбить его в себя. Ведущие, зрители и участники шоу «Дом-2» неоднократно напоминали Саше Черно о необходимости выглядеть более стройной в молодости. Девушка с юмором относилась к словам товарищей. Артистка пришла на телестройку с собственным весом в 130 килограммов. Даже любители пышных форм рекомендовали ей избавиться от лишней массы.

Домбровский Сергей

Сейчас Александра Черно поставила перед собой новую цель – превратиться в самую привлекательную девушку проекта. По словам ведущих, эта артистка имеет все шансы достичь желаемого. Она имеет миловидное лицо, но ее проблемой является лишний вес. Саша Черно обещает удивить поклонников своим новым образом уже во время следующего выпуска передачи.