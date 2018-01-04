Солисту Rammstein Тилю Линдеманну исполняется 55 лет

Тилль Линдеманн, известный во всем мире как бесменный фронтмен рок-группы Rammstein, 4 января отмечает свое 55-летие. Музыкант признается, что никогда не ожидал, что ему когда-либо посчастливится стать настолько известным и успешным. Рок-звезда до сих пор не верит, что является кумиром миллионов.

Линдеманн появился на свет в 1963 году. У него были напряженные отношения с отцом, ведь он мечтал, что сын станет поэтом, но этого не случилось и юный Тилль увлекся спортом. В частности, его привлекло плавание. В нем он показывал незаурядные успехи и даже выступал за сборную Германии. Оставить это занятие он решился только после полученной травмы.

Его тогдашний товарищ и, в последствии коллега по группе, Рихард Круспе стал единственным, кто смог затащить Линдеманна на сцену. Сам же Тилль в себе всегда сомневался, ведь не считал, что наделен хоть сколько особыми вокальными данным, но решил попробовать и в результате не прогадал.

За время своей карьеры выпустил сольный альбом Lindemann, а также поучаствовал в нескольких других группах, как гостевой вокалист. Как предполагают фанаты, под влиянием отца, выпустил сборники стихов.

Николай Офицеров