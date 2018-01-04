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| | Как живой: Высоцкий в виде голограммы выступил на концерте

Как живой: Высоцкий в виде голограммы выступил на концерте

Сегодня, 13:58
Все гости ежегодной премии «Чартова дюжина» посвящённой музыкальному и поэтическому искусству смогли насладиться выступлением Высоцкого вживую.

Как живой: Высоцкий в виде голограммы выступил на концерте

 

Легендарный бард выступил на сцене перед зрителями и не только пел песни, играл на гитаре и читал стихи, а и общался с залом. Все зрители были шокированы увиденным. Зал хором подпевал любимому артисту, а некоторые даже пустили слезу, слушая любимые стихи. Голограмма Владимира Высоцкого покорила буквально всех гостей.

Летом прошлого года, по версии российского Forbes, Владимир Высоцкий стал одним из 5 самых влиятельных людей столетия. И не зря, ведь на творчестве гениального и чувственного барда действительно выросло не одно поколение.
Валерия Голицына
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