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| | Певицу Валерию обвинили в злоупотреблении «уколами красоты»

Певицу Валерию обвинили в злоупотреблении «уколами красоты»

Сегодня, 13:37
Популярная певица Валерия всегда являлась эталоном красоты. Однако в последнее время поклонники артистки стали обвинять её в злоупотреблении «уколами красоты», из-за чего значительно изменилась внешность.

Певицу Валерию обвинили в злоупотреблении «уколами красоты»

 

Певица Валерия у себя в микроблоге разместила новую фотографию со дня рождения своего друга. На фото она изображена со своей подругой. Поклонники изначально даже не узнали известную артистку и не понимали, как могла так резко измениться внешность Валерии. В комментариях подписчики стали обвинять певицу в злоупотреблении ботоксом и «уколами красоты».

Многие посчитали, что теперь Валерия потеряла свою естественную красоту и стала похожей на восковую фигуру. Однако сама певица на подобные комментарии отвечать не стала.
Светлана Славянская
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