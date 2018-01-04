Певицу Валерию обвинили в злоупотреблении «уколами красоты»

Популярная певица Валерия всегда являлась эталоном красоты. Однако в последнее время поклонники артистки стали обвинять её в злоупотреблении «уколами красоты», из-за чего значительно изменилась внешность.

Светлана Славянская

Певица Валерия у себя в микроблоге разместила новую фотографию со дня рождения своего друга. На фото она изображена со своей подругой. Поклонники изначально даже не узнали известную артистку и не понимали, как могла так резко измениться внешность Валерии. В комментариях подписчики стали обвинять певицу в злоупотреблении ботоксом и «уколами красоты».Многие посчитали, что теперь Валерия потеряла свою естественную красоту и стала похожей на восковую фигуру. Однако сама певица на подобные комментарии отвечать не стала.